Wörther Straße leuchtet wieder

Berlin: Georg-Büchner-Buchladen |

Prenzlauer Berg.

Entlang der Wörther Straße heißt es am 4. Dezember „Wörther leuchtet“. Unter diesem Motto haben sich Geschäfte entlang der Straße zusammengeschlossen und präsentieren an diesem Tag ab 12 Uhr einige Überraschungen. Mit dabei sind unter anderem Scuderi, Ola, Augenglanz, der Weltladen, Colecomp, Moebelladen und Bellaform. Der Georg-Büchner-Buchladen in der Wörther Straße 16 hat zum Beispiel um 12 Uhr Peter Heine zu Gast. Dieser stellt sein Buch „Köstlicher Orient. Eine Geschichte der Esskultur“ vor. Ab 13 Uhr gibt es orientalische Spezialitäten zum Verkosten.