Raubtat verhindert

Reinickendorf.

Ein 25-jähriger Mann hat am frühen 14. Juni an der Antonienstraße versucht, einen 44-Jährigen auszurauben. Gegen 1.20 Uhr befand sich der 44-Jährige auf dem Gehweg, als ihn ein Mann unvermittelt ansprach. Zeugenaussagen zufolge soll der Räuber mit einer Waffe die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Der Fußgänger verneinte dies. Mit Hilfe von Passanten konnte er die Besatzung eines Einsatzwagens, die sich wegen eines anderen Einsatzes in der Nähe befand, auf die Situation aufmerksam machen. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen fest. Sie fanden bei der anschließenden Durchsuchung Substanzen, bei denen es sich mutmaßlich um Drogen handelt, und die geladene Waffe.