Mädchen im Bundestag

Reinickendorf.

Der Reinickendorfer CDU-Bundestagsabgeordnete Frank Steffel lädt fünf Mädchen aus dem Bezirk ein, im Rahmen des Girls’ Day am 27. April den Deutschen Bundestag zu besuchen. Die Schülerinnen lernen an diesem Tag die Arbeit des Parlaments kennen, treffen den Abgeordneten zu einem Gespräch und verfolgen im Plenum die politischen Debatten. Bewerben können sich interessierte Mädchen mit einer kurzen Begründung, drei bis fünf Sätze genügen. Angaben zu Namen, Alter und Wohnort sollte die Post ebenso enthalten, sie geht dann bis spätestens 31. März per E-Mail an: frank.steffel@bundestag.de oder auf herkömmlichem Postweg an: Deutscher Bundestag, Büro Dr. Frank Steffel, Platz der Republik 1, 11011 Berlin.