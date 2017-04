Bahceci schießt die Füchse ab

Reinickendorf. Gegen den Spitzenreiter war kein Kraut gewachsen. Die Füchse kassierten gegen den SC Staaken auf eigenem Platz am Freiheitsweg

eine deutliche 0:5-Niederlage. Bahceci sorgte mit zwei Treffern in der 7. und 19. Minute früh für klare Verhältnisse, mit dem 0:2 ging es auch in die Pause. Nach dem Seitenwechsel stellte Füchse-Coach Kai Brandt von einem 5–4–1 auf ein

4–4–2 um und beorderte Steven Haubitz neben Felix Rickler in die Spitze. Das tat dem Spiel der Grün-Weißen gut, die sich auch zwei „Halbchancen“ erspielten. Aber als Bahceci mit seinem dritten Treffer auf 3:0 erhöhte, war die Frage nach dem Sieger endgültig geklärt. Koschnik und Wündsch legten in den Schlussminuten noch zwei Treffer für den Titelfavoriten nach.



Die Aufgabe am nächsten Sonntag wird kaum leichter, um 14.30 sind die Füchse zu Gast am Rosenhag beim Tabellenzweiten Eintracht Mahlsdorf.

