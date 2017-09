Füchse siegen unter Flutlicht

Reinickendorf. Die Füchse haben eine lange Durststrecke gegen den Nordberliner SC beendet. Drei Niederlagen und ein Remis standen seit dem Wiederaufstieg 2015 in der Bilanz gegen den Lokalrivalen, aber am vergangenen Freitag konnte man den Bock umstoßen. Mit 2:1 siegten die Füchse, herausragender Mann auf dem Platz war Steven Haubitz, der beide Füchse-Treffer markierte und den formidablen Gäste-Keeper Sebastian Paul zu zwei weiteren Glanzparaden zwang. Für den Nordberliner SC traf der eingewechselte Ricky Schneider in der Schlussphase zum 1:2-Endstand.



Die Partie wurde unter Flutlicht auf dem alten Wackerplatz an der Kienhorststraße ausgetragen – und rund 200 Fans pilgerten an die Traditionsstätte. Die Füchse haben im

April mit dem Bezirksamt einen Schlüsselvertrag für die Anlage abgeschlossen. Am kommenden Sonntag tritt die Elf von Kai Brandt bei der DJK SW Neukölln an (11 Uhr, Stadion Britz-Süd).

