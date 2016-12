Füchse verlieren 0:4 beim BSC

Reinickendorf. Der Berlin-Ligist hat das Jahr 2016 mit einer Niederlage beendet. Im Auswärtsspiel gegen den Berliner SC hieß es nach 90 Minuten 0:4. Weiter geht es für die Füchse am Mittwoch, den 25. Januar, mit einem Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten SV Babelsberg 03. Anstoß der Begegnung ist um 19 Uhr im Karl-Liebknecht- Stadion in Babelsberg.



In der Berlin-Liga rollt dann am Sonntag, den 26. Februar, wieder der Ball. Die Reinickendorfer treffen im ersten Spiel nach der Winterpause zuhause auf SD Croatia. Anstoß ist um 14 Uhr am Freiheitsweg.

