Acrylmalerei in Alter Dorfschule

Berlin: Alte Dorfschule Rudow |

Rudow.

Bilder von Renate Baierlein sind vom 4. November bis 8. Januar 2017 in der Ausstellung „Farbsinfonie in Acryl“ der Alten Dorfschule Rudow in Alt-Rudow 60 zu sehen. Die Malerin ist durch die Carl Bonhoeffer-Kirchengemeinde in Lichtenrade zur Malerei gekommen, wo sie sich zunächst Aquarelle malte. Im Jahr 2008 entdeckte sie ihre Liebe zur Acrylmalerei, die sie jetzt mit ihren Bildern vorstellt. Der Eintritt in die Alte Dorfschule in Alt Rudow 60 ist frei, die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von neun bis 16 Uhr. Weitere Infos unter

66 06 83 10 oder unter www.kulturverein.dorfschule-rudow.de