Vor dem Goya, dem ehemaligen Metropol-Theater am Nollendorfplatz, ist am 16. August eine leblose Person entdeckt worden. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Bei dem Mann soll es sich um einen Obdachlosen handeln. Der Leichnam wurde in die Gerichtsmedizin gebracht, um die Todesursache festzustellen.