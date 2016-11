Berlin: Theater Hans Wurst Nachfahren |

Schöneberg.

Im Theater Hans Wurst Nachfahren am Winterfeldtplatz ist das Figurentheater Ute Kahmann mit einer bezaubernden Inszenierung des Märchens „Sterntaler“ nach den Brüdern Grimm zu Gast. Das Puppenspiel mit Tischfiguren ist für Kinder ab vier Jahre geeignet. Aufführungen sind am 17., 18., 22. und 23. November jeweils um 10 Uhr, am 19. und 20. November um 16 Uhr. Karten zu sieben, für Kinder sechs Euro gibt es unter

216 79 25 oder an der Kasse.