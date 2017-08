Neuer Chor sucht Sänger

Berlin: St. Matthias Schöneberg |

Schöneberg.

Alle, die Lust am Singen haben, können im neu gegründeten Chor der katholischen Kirchengemeinde St. Matthias mitwirken. Das Repertoire von „Chorissomo“ reicht von Gospels und gemischten Chorsätzen zum Gottesdienst bis zu Orchestermessen und gegebenenfalls Konzerten. Die Proben finden jeden Dienstag 19.30 Uhr im Pfarrsaal in der Goltzstraße 29 statt. Die erste Probe nach den Sommerferien ist am 5. September; Näheres unter

216 30 57 und www.st-matthias-berlin.de