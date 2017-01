Senioren wählen Vertretung

Schöneberg.

Bürger im Bezirk wählen eine neue Seniorenvertretung. 20 engagierte Senioren stehen auf einer Berufungsvorschlagsliste. Aus dieser Liste wird in öffentlichen Versammlungen durch Wahl eine Vorschlagsliste erstellt: am 29. März 10 bis 12 Uhr in der Seniorenfreizeitstätte „Stierstraße“, Stierstraße 20a, und von 13 bis 15 Uhr im Nachbarschaftstreffpunkt „Huzur“, Bülowstraße 94. Die Kandidaten stellen sich am 22. Februar von 12 bis 14 Uhr auf der Seniorenmesse im Foyer der Urania, An der Urania 17, vor. Weitere Informationen über die Kandidaten finden sich unter http://asurl.de/138a