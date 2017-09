Bad fünf Tage früher offen

Berlin: Stadtbad Schöneberg Hans Rosenthal |

Schöneberg.

Das vielbesuchte Freizeitbad in der Hauptstraße 39 ist wieder geöffnet. Die Berliner Bäderbetriebe (BBB) haben die für knapp drei Wochen angesetzten Wartungsarbeiten sogar fünf Tage früher als geplant abschließen können. Das Stadtbad Schöneberg „Hans Rosenthal“ ist montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr und am Wochenende von 9 bis 22 Uhr geöffnet. „Glücklicherweise haben sich während der Arbeiten keine gravierenden Mängel an den technischen Anlagen herausgestellt, die aufwendige und damit zeitraubende Sanierungsarbeiten notwendig gemacht hätten“, sagt BBB-Pressesprecher Matthias Oloew. Das Stadtbad Schöneberg wird, wie die anderen Bäder in Berlin auch, einmal im Jahr turnusmäßig gewartet.