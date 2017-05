Schöneberg.

Für viele Berliner Radfahrer sind die U-Bahnhöfe Nollendorfplatz und Bülowstraße wichtige Verkehrsknotenpunkte, an denen sie ihre Fahrräder abstellen, um in die U-Bahn oder einen Bus zu steigen. Wie sich zeigt, reichen die Fahrradbügel aber nicht mehr aus. Per BVV-Beschluss soll das Bezirksamt nun weitere Abstellplätze an den Ausgängen der beiden Bahnhöfe schaffen.