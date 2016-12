Kurdischkurse im Angebot

Spandau.

Kurmanci heißt der Hauptdialekt der kurdischen Sprache – wer ihn erlernen möchte, hat in der Volkshochschule Spandau die Möglichkeit dazu. Nach positiver Resonanz auf die ersten Angebote im Herbstsemester 2016 bietet die VHS auch im neuen Jahr zwei Kurdischkurse an: Starttermin ist der 19. Januar, es gibt einen Anfängerkurs und einen für Fortgeschrittene. Wer sich einstufen und beraten lassen möchte, hat am Donnerstag, 12. Januar, von 17 bis 18 Uhr in der Carl-Schurz-Straße 17 die Gelegenheit dazu. Die Kurse sind bereits online zu finden und buchbar. Infos unter www.vhs-spandau und

902 79 50 00.