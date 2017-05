Seniorinnen böse abgezockt: Polizei sucht Täter jetzt mit Fotos

Spandau. Die Polizei sucht jetzt mit Fahndungsfotos nach zwei Betrügern. Die Männer hatten im November 2016 zwei Seniorinnen in einer Bankfiliale abgezockt und konnten bislang nicht gefunden werden.

Zweite Seniorin mit gleicher Masche betrogen

Die zwei Frauen wurden am 26. November Opfer von kriminellen Betrügern. In beiden Fällen hatten die Täter vormittags in einer Bankfiliale an der Carl-Schurz-Straße die PIN-Nummern der Seniorinnen ausgespäht und Geld am Automaten abgehoben. Besonders dreist: Ihre Opfer waren noch in der Nähe. Die erste Frau stand gerade am Kontoauszugsdrucker, als sie von einem Unbekannten angesprochen und offenkundig geschickt abgelenkt wurde. Sein Komplize hob derweil mit ihrer EC-Karte Geld ab. Anschließend steckten die Täter der betagten Dame die Karte unbemerkt wieder zu.Kurze Zeit später spielten sie einer weiteren Seniorin übel mit. Während der eine Täter die Frau ansprach, griff sich der andere die Bankkarte aus dem Automaten und hob erneut Geld ab. Die Eingabe der PIN hatte er vorher beobachtet. Beide Frauen bemerkten den Diebstahl erst später und erstatteten Anzeige. Die Polizei fahndet nun mit Fotos aus den Überwachungskameras nach den Betrügern. Wer die Tat beobachtet hat, Angaben zur Identität der abgebildeten Personen oder zu ihrem Aufenthaltsorten machen kann, wird dringend gebeten sich zu melden. Auch jeden sonstigen sachdienlichen Hinweis nimmt das Landeskriminalamt an der Martin-Luther-Straße 105 entgegen unter

46 64 92 53 00 oder –01. Melden kann man sich auch in jeder anderen Polizeidienststelle.Die Polizei rät dringend dazu, bei der PIN-Eingabe am Bankautomaten achtsam zu sein. Das Tastaturfeld sollte mit einer Hand oder einem Gegenstand abgedeckt werden. Das erschwert das Ausspähen mit einer Kamera oder einem Handy erheblich. Kontoauszüge sollten regelmäßig überprüft und bei Auffälligkeiten sofort die Bank informiert werden. Der bundesweite Sperrnotruf für Bankkarten lautet

116 116. Ermitteln kann die Polizei aber nur, wenn Anzeige erstattet wird.