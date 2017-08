Erster Punkt für SpaKi

Spandau. Im dritten Versuch sammelte SpaKi den ersten Punkt in der Berlin-Liga ein. Den sicherte Drager durch sein Tor in der 90. Minute im Aufsteigerduell bei der SpVgg Hellas-Nordwest. 3:3 (1:1) hieß es am Ende, Hellas war erst in der 87. Minute durch Ghasemi-Nobakht in in Führung gegangen.



Unter der Woche hatten die Spandauer 0:3 (0:2) gegen den SD Croatia verloren. Weiter geht es Sonntag um 14 Uhr am Freiheitsweg bei den Füchsen Berlin.

