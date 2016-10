Schedlinski lässt 06er jubeln

Spandau. Dank zweier Treffer von Adrian Schedlinski feierte der Landesligist am vergangenen Sonntag einen 2:0-Erfolg über Stern 1900 II. Am kommenden Sonntag steht im Berliner Pokal ein Auswärtsspiel in Staaken an (siehe oben).

