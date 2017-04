SpaKi gibt sich keine Blöße

Spandau. Tabellenführer SpaKi ließ in der Landesliga gegen den 1. FC Neukölln nichts anbrennen und gewann 3:0 (1:0). Dabei profitierte man bei den Toren – Köhler (17.), Tastan (61.) und Tolzmann (74.) – von individuellen Fehlern des Gegners.



Am Sonntag um 14.30 Uhr treten die Kickers beim Abstiegskandidaten SF Johannisthal an (Segelfliegerdamm).

