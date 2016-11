Spandau 06 siegt im Schongang

Spandau. Im Schongang gewann der Landesligist am vorigen Sonntag gegen ein am Ende dezimiertes Team von Concordia Britz mit 5:0. Die Treffer erzielten Borkowski (2), Chamkhi (2) und Jaballah. Am Sonntag geht‘s zum SCC (14 Uhr, Mommsenstadion).

