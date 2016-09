Talfahrt gestoppt

Spandau. Sie können es doch noch. Nach vier Pflichtspielpleiten (inklusive der 2:6-Pokalklatsche gegen den 1. FC Wilmersdorf) und einem Torverhältnis von 2:23 ist Landesliga-Aufsteiger SW Spandau der erste Saisonsieg gelungen. Die

Schwarz-Weißen setzten sich durch Treffer von Yüce und Patrick Schmidt (2) in einer packenden Partie gegen den Adlershofer BC mit 3:2 durch. „Wir haben nicht nachgelassen, Fußball gespielt und die Zweikämpfe gewonnen. Alle sind heute

gerannt“, lobte Trainer André Schmidt.



Deutlich schwerer dürfte es am kommenden Sonntag beim Gastspiel bei Spandau 06 (10.45 Uhr, Ziegelhof) werden. Der Mitaufsteiger fügte am vergangenen Wochenende dem bisherigen Spitzenreiter Sparta Lichtenberg die erste Saisonniederlage zu (3:2).



MW

