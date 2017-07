Obstallee öfter reinigen

Staaken.

Die Straßen in Staaken sollen häufiger und gründlicher gereinigt werden. Das hat die Linksfraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) gefordert. Das Augenmerk soll dabei insbesondere auf dem Bereich vor dem Hochhaus an der Obstallee 24, dem Spielplatz gegenüber und vor dem Einkaufszentrum Staaken liegen. Nach Einschätzung vieler Anwohner sei die Reinigung dort unzureichend, aus hygienischen Gründen gerade in dicht besiedelten Wohngebieten aber nötig, so die Fraktion. Auch zusätzliche Mülleimer sollten dort aufgestellt werden. Mit dem Antrag beschäftigt sich nach den Sommerferien der zuständige Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten. Dorthin haben die Bezirksverordneten den Antrag zunächst überwiesen.