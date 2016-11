Bezirk erhält Bücherbus später

Steglitz-Zehlendorf.

Die geplante feierliche Übergabe des neuen Bücherbusses findet nicht am 3. Dezember statt. Das Fahrzeug wird nicht rechtzeitig fertig. Die Einweihung ist nun auf den 21. Januar 2017 verlegt worden. An diesem Tag wird das 60. Jubiläum der Fahrbibliothek gefeiert. Der aufs modernste ausgestattete Bus wird derzeit im Volvo-Werk in Schweden gebaut. Hier wird auch das Außendesign aufgebracht. Über das Motiv haben die Bürger kürzlich in einer Abstimmung selbst entschieden. Demach werden die Sehenswürdigkeiten des Bezirks den neuen Bus zieren.