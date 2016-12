Bibliotheken bleiben zu

Steglitz-Zehlendorf. Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel bleiben die Bibliotheken im Bezirk geschlossen. Die Ingeborg-Drewitz-Bibliothek in der Grunewaldstraße 3 bleibt vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember und am 1. Januar geschlossen. Die Gottfried-Benn-Bibliothek in Zehlendorf am Nentershäuser Platz und die Stadteilbibliothek Lanwitz in der Bruchwitzstraße 37 schließen durchgängig vom 24. Dezember bis zum 1. Januar. Die Fahrbibliothek macht vom 23. Dezember bis zum 3. Januar Pause. KaR

