Schwimmkurse für Kinder

Steglitz.

In den Kursen der Schwimmgemeinschaft Steglitz lernen Kinder ab vier Jahren sicheres und anhaltendes Schwimmen. Erfahrene Trainer der SG sorgen dafür, dass sich Kinder nicht nur für die Prüfung über Wasser halten können. In den Kursen wird den Kindern vermittelt, sich mit anderen Kindern im Hallen- oder Freibad fortdauernd im und über Wasser bewegen zu können. Außerdem lernen die Kinder vom Rand in ein Becken zu springen. Auch der Spaß kommt im Schwimmverein nicht zu kurz. Die Schwimmkurse der SG Steglitz finden in den Schwimmhallen am Hüttenweg und an der Finckensteinallee statt. Es gibt noch freie Plätze. Eltern können sich mittwochs und freitags von 10 bis 13 Uh in der Steglitzer Geschäftsstelle, Undinenstraße 6,

817 47 11, oder per E-Mail an info@sg-steglitz.de informieren.