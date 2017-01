Gesundes Kochen für Jungs

Berlin: Medienkompetenzzentrum meredo |

Tegel.

Kochen, filmen, bloggen: Jungs im Alter ab neun Jahren, die diese Hobbys haben, aufgepasst: Das Medienkompetenzzentrum meredo bietet in den Winterferien eine besondere Projektwoche zum Motto „Gesundes Kochen“ an. Die Tage beginnen jeweils um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück, anschließend geht’s ans Vorbereiten eines dreigängigen Mittagsmenüs. Die Jungs begleiten das Projekt mit einem Blog, entstehen sollen außerdem ein Rezeptfilm und ein Rezeptheft. Am Ende der Woche wird ein perfektes Drei-Gänge-Menü den Eltern präsentiert. Termin: 30. Januar bis 3. Februar, jeweils von 9 bis 16 Uhr, die Teilnahme kostet 50 Euro, inbegriffen sind alle Speisen und Getränke. Kinder aus benachteiligten Familien können auf Anfrage einen Kostenzuschuss erhalten. Ort ist das Medienkompetenzzentrum meredo in der Namslaustraße 45-47. Infos und Anmeldung unter

432 30 56 oder www.meredo.de