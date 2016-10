Tegel.

Für eine 70-minütige Sperrung des Tunnels Flughafen Tegel sorgte ein Verkehrsunfall am Abend des 24. Oktober. Eine 22-Jährige war gegen 20.20 Uhr in Richtung Hamburg unterwegs, sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen die rechte Tunnelwand. Die Frau kam in ein Krankenhaus.