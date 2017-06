Die Saison ist eröffnet: Beachvolleyball auf neuem Platz in Tegel

Tegel. Innerhalb von einer Woche haben Felix Schönebeck von der Kiez-Initiative „I love Tegel“, der Berliner Rundfunks 91.4 in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt im vergangen

Aus Ödnis wurde ein Freizeitpark

Informationen auch auf www.ilovetegel.de

en Jahr einen öffentlichen und für alle Nutzer kostenlosen Beachvolleyballplatz errichtet.Kürzlich wurde nun mit einem Turnier die Beachvolleyballsaison 2017 offiziell eröffnet. Im Beisein des Sportstadtrats Tobias Dollase duellierten sich acht Teams in einem fairen Wettkampf. Zahlreiche Zuschauer und Schaulustige kamen in den Freizeitpark Tegel an der Malche, um die spannenden Duelle zu verfolgen. Am Ende hatte das Team "Leben in Tegel" im Finale gegen das Ausrichterteam von "I love Tegel" die Nase vorn und durfte den Pokal in den Himmel stemmen."Als wir hier vor einem Jahr standen, war hier nichts außer eine Wiese. Die Bezeichnung Freizeitpark hatte dieser Ort nicht mehr verdient. Dann kam mir die Idee, dass wir hier etwas Einmaliges schaffen, damit hier neben dem neuen Abenteuerspielplatz auch etwas für Jugendliche entsteht. Jedes Mal, wenn ich jetzt hier bin, sehe ich junge Menschen spielen und Spaß haben. Das ist ein tolles Gefühl! Wir sind schon ein bisschen stolz, dass wir uns den ersten öffentlichen Beachvolleyballplatz in Tegel auf die Fahne schreiben können", freut sich Felix Schönebeck am Rande des Turniers.Der Freizeitpark Tegel ist mit dem Auto über die Campestraße erreichbar, an deren Ende sich auch ein Parkplatz befindet. Vom U-Bahnhof Alt-Tegel sind es etwa 15 Minuten Fußweg bis zum Beachvolleyballplatz. Spätestens im September soll dort das nächste Turnier von "I love Tegel" ausgerichtet werden.