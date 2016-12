12.400 wollen Volksbegehren

Tegel.

12.400 Unterschriften für das Volksbegehren über den Weiterbetrieb des Flughafens Tegel hatten die Initiatoren am 20. Dezember bereits gesammelt, das teilten sie kurz vor Jahresende mit. Etwa 5500 Signaturen hätten sie selbst gesammelt und bei der Landesabstimmungsleiterin abgegeben – die übrigen 6900 seien über die Auslegungsstellen in den Bezirken eingegangen. Für den Erfolg des Volksbegehrens müssen mindestens sieben Prozent der zum Abgeordnetenhaus Wahlberechtigten innerhalb einer viermonatigen Frist dem Anliegen zugestimmt haben. Etwa 174.000 gültige Unterschriften müssten es also am 20. März 2017 sein. Die Adressen der Auslegungsstellen und weitere Infos zum Volksbegehren gibt es unter: www.wahlen-berlin.de