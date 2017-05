Drei Treffer von Montoya

Tempelhof. Die Kroaten bezwangen am vorigen Sonntag den SV Empor mit 4:0. Zum Matchwinner avancierte Angreifer Urgelles Montoya, der allein dreifach einnetzte. Zudem steuerte Camara einen Treffer bei. Croatia ist damit seit nunmehr sechs Spielen in Serie ungeschlagen.



Am Sonntag tritt die Elf von Marco Wilke zum Spitzenspiel bei Tabellenführer SC Staaken an (14 Uhr, Sportpark Staaken).

