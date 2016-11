Erfolgreiche Ausstellung

Berlin: Gemäldegalerie |

Tiergarten.

Als großen Erfolg hat Michael Eissenhauer, Generaldirektor der Staatlichen Museen zu Berlin, die jetzt zu Ende gegangene Ausstellung „El Siglo de Oro. Die Ära Velázquez“ gewertet. Insgesamt 151 823 Besucher haben während 104 Tagen die Schau in der Gemäldegalerie gesehen. Allein Zehntausend nutzten die verlängerten Öffnungszeiten am letzten Wochenende der Ausstellung. „Ich freue mich, dass wir mit dieser in Deutschland einmaligen Ausstellung einem breiten Publikum eine wahrlich goldene Ära der Malerei und Bildhauerkunst näher bringen konnten“, resümierte Eissenhauer. Rund 8000 Ausstellungskataloge wurden verkauft, knapp ein Drittel der Besucher nutzten den von Schauspieler Daniel Brühl eingesprochenen Audioguide. 1500 Kinder nahmen das Vermittlungsangebot „Compañero – Der Begleiter für Kinder“ in Anspruch.