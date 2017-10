Kiezaktionen zu Weihnachten

Wedding.

Im Quartiersmanagement-Gebiet Pankstraße soll in diesem Jahr erstmals ein „lebendiger Adventskalender“ stattfinden. Dabei laden Nachbarn, Händler, Projekte oder sonstige Initiativen Kiezbewohner zu besonderen Aktionen in der Weihnachtszeit ein. Vom 1. bis zum 24. Dezember soll jeden Tag etwas stattfinden. Wer ein Wohnzimmerkonzert geben möchte, zum backen einlädt oder irgendwelche Ideen für Aktionen im Kiez hat, bei denen sich die Leute begegnen und kennenlernen können, kann sich bis zum 30. Oktober per E-Mail an mloda@list-gmbh.de oder telefonisch unter

66 63 53 29 bei Magdalene Loda vom QM Pankstraße melden. In anderen QM-Kiezen gibt es schon seit Jahren „Lebendige Adventskalender".