Kunzes Treffer reicht nicht

Wedding. Auch Rehberge konnte Stern Marienfelde in der Landesliga nicht stoppen. Der BSC unterlag auswärts 1:2 (0:1), es war der fünfte Sieg in Serie für Stern. Kunzes Anschlusstreffer war zu wenig für die Gäste. Goerigk und Ambs hatten für Marienfelde vorgelegt.



Rehberge tritt nach der Pokal-Pause am 18. November bei Fortuna Biesdorf an (14 Uhr, Grabensprung).

Gefällt mir