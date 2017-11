Morbus Parkinson - Reha - Sportgruppe

Berlin: Sport-Gesundheitspark Berlin e.V. - Wedding | Das Krankheitsbild von Morbus Parkinson beeinträchtigt in hohem Maße den Muskel- und Bewegungsapparat. Gezielte und regelmäßige Bewegung ist hier von besonderer Wichtigkeit. Bewegung fördert Ihr Wohlbefinden und gibt Ihnen mehr Sicherheit im eigenen Tun.

Sport hilft bei Parkinson.

Gerade für jüngere Parkinson-Patienten ist eine gezielte Sporttherapie genauso wichtig wie die medikamentöse Behandlung. Je früher damit begonnen wird, desto größer sind die Erfolgsaussichten. Denn in frühen Stadien der Erkrankung habe das Gehirn noch eine hohe Plastizität. Gezielter Sport könnte daher gesunde ruhende Nervenzellen anregen und somit kranke Zellen ersetzen.In unserer Rehabilitationssportgruppe mit dem Schwerpunkt Morbus Parkinson arbeiten wir deshalb gezielt an der Verbesserung des Gleichgewichtes, der Koordination von Bewegungsabläufen und an der Kräftigung und Mobilisation vernachlässigter Muskelgruppen. Dabei fördert das Training die Bewegungsfähigkeit und beugt Stürze im Alltag vor. Das Sportangebot ist immer an ihren individuellen Möglichkeiten und Zielsetzungen orientiert. Unterstützt werden kann die Therapie durch das Galileo®-Vibrationstraining.

Den inneren Schweinehund überwinden Sie möglicherweise am besten, wenn Sie sich einer Gruppe anschließen.

Teilnahmevoraussetzung:Um das Training absolvieren zu können, sollte man ohne Hilfsmittel sicher gehen können. Sollte dennoch ein Hilfsmittel im Alltag notwendig sein und Interesse an einer Sportgruppe bestehen, sprechen Sie uns bitte trotzdem an.Dienstag 12:15 - 13:45Sport- Gesundheitspark Berlin e.v.Reinickendorfer Str. 6113347 BerlinTelefon 030/ 450 83 550