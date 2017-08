Späte Pleite zum Saisonauftakt

Weißenseer FC. Mit 0:2 verlor der WFC vergangenen Sonntag gegen den FC Spandau 06 am ersten Spieltag der Landesliga. Chamkhi (79.) und Demirkol (90.+2) tüteten den späten Sieg für die Gäste ein.



Am Sonntag gastiert Weißensee bei SF Johannisthal. Anpfiff ist um 14.30 Uhr am Segelfliegerdamm.

