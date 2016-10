Geheimtipp: Theatergruppe Spiegelsaal - Ein Besuch fördert die Gesundheit

Trotz des ernsten Hintergrunds lassen die Verwaltungsleiterin (Madeleine Peuker), die Oberärztin (Adriana Thiel), die Lagerverwalterin (Michaela Borggreve) und der Anwalt des Investors (Roy Below) dem Publikum Raum zum Schmunzeln und Lachen. So kommt die Botschaft, die die Satire-Truppe sendet, auch beim Publikum an, das es mit lang anhaltendem Beifall dankt. In ihrem zweiten Stück hat sich die Theatergruppe Spiegelsaal zu einem Geheimtipp entwickelt. Wer sich selbst ein Urteil bilden will: Die nächsten Aufführungen sind am 13.Oktober 2016, 19:30 Uhr und am 10. November 2016, 19:30 Uhr im Theater Coupé sowie am 18. Oktober 2016, 20:30 Uhr, am 15. November 2016, 20:30 Uhr, am 6. Dezember 2016, 20:30 Uhr und am 10. Januar 2017, 20:30 Uhr in der Kulturfabrik Schlot. Einen Videotrailer gibt es unter www.theatergruppe-spiegelsaal.de