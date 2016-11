Hertha 03 unterliegt TeBe

Zehlendorf. Der Oberligist hat am vergangenen Freitagabend im Auswärtsspiel bei Tennis Borussia´eine 1:3 (1:1)-Niederlage hinnehmen müssen.

Dabei hatte es anfangs gut für die Mannschaft von Trainer Markus Schatte ausgesehen, schon in der 3. Minute brachte Maximilian Obst die Zehlendorfer in Führung. Dann aber riss TeBe das Geschehen an sich, die Tore von Sebastian Huke (10., Foulelfmeter), Lukas Rehbein (50.) sowie Cüneyt Top (58.) waren logische Konsequenz.



Nächstes Spiel: Sonntag daheim gegen Victoria Seelow (14 Uhr, Ernst-Reuter-Sportfeld).



AK

Gefällt mir

0