Viel Zeit zum Nachdenken bleibt nicht

Beeindruckende Zehlendorfer Serie / Nun geht’s zu Stern 1900

Zum vorgezogenen Rückrundenauftakt – die Partie war ursprünglich für den 16. Dezember angesetzt – bildeten knapp 300 Zuschauer (252 Zahlende) im Ernst-Reuter-Stadion einen guten Rahmen für das Berliner Oberligaderby. Beide Mannschaften hatten in den letzten Wochen für Furore gesorgt und traten somit mit breiter Brust an: Die Staakener hatten die letzten fünf Begegnungen gewonnen, die Zehlendorfer sechs Siege und ein Remis eingefahren.Besser ins Spiel fanden zunächst die Gastgeber, so dass der in der 9. Minute erzielte Führungstreffer schon beinahe folgerichtig fiel. Zehlendorfs Kapitän und Innenverteidiger Robert Schröder hat in dieser Spielzeit sein Repertoire erweitert: Neben der reinen Abwehrarbeit, scheint er inzwischen auch am „Tore schießen“ Gefallen gefunden zu haben. Einen Freistoß von Darius Niroumand, in dieser Saison mehrfach durch gute Standards auffällig, legte Lenny Stein im Strafraum quer und Schröder vollendete per Volleyschuss zum 1:0.Nur fünf Minuten später strebte Hertha 03-Torjäger Sebastian Huke auf das Staakener Gehäuse zu, seinen Schuss konnte Gäste-Schlussmann Hesse jedoch entschärfen. Auf der anderen Seite fiel wie aus dem Nichts der Staakener Ausgleich. Nach einer unglücklichen Abwehraktion von Zehlendorfs Verteidiger Panagiotis Vassiliadis traf Schulz aus halbrechter Position ins untere Eck (15.). Was diese Szene in der Folge so bemerkenswert machte, war, wie sich der erst 19-jährige Vassiliadis im Verlaufe der Partie präsentierte. Anstatt mit sich zu hadern oder (schlimmer noch) verunsichert zu sein, spielte er abgeklärt weiter. Torwart-Trainer und Vornamens-Vetter Panagiotis Matlis war ebenfalls beeindruckt: „Der Junge präsentiert sich in seiner ersten Saison nach den Junioren schon wie ein echter Männerspieler.“Auswirkungen auf seine Mitspieler hatte der Ausgleich nur für kurze Zeit, als die Gäste „für zehn bis 15 Minuten die Kontrolle“ hatten, wie ihr Trainer Jeffrey Seitz hinterher sagte. Dann übernahmen die Zehlendorfer wieder das Kommando und gingen durch eine wunderbare Kombination erneut in Führung. Marc Zellner überspielte die Gästeabwehr, Niclas Warwel legte sofort in den Strafraum quer und Huke verwertete die Vorlage aus fünf Metern zum 2:1 (36.). Zehlendorfs Torjäger ist mittlerweile bei 13 Treffern angelangt, keine so schlechte Bilanz nach 13 Spielen.Der zweite Abschnitt brachte nur noch zwei Höhepunkte: Huke hätte in der 60. Minute seine Mitspieler erlösen und mit einem möglichen 3:1 sein „Torkonto“ noch weiter erhöhen können, Bremer sah auf Staakener Seite wegen wiederholten Foulspiels die gelb-rote Karte (83.). Am Ende feierte die „kleine Hertha“ nach „einem guten Spiel und typischen Derby“ (Marc Zellner) einen verdienten Sieg und baute ihre Serie auf nun acht ungeschlagene Partien aus (darunter sieben Siege).