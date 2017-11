Noch mehr Stromtankstellen

Steglitz-Zehlendorf.

Im Artikel „Neue Strom-Tankstelle“ vom 25. Oktober war die Liste der derzeit verfügbaren Ladesäulen nicht vollständig-Erwähnt wurden nur diejenigen des Betreibers „be emobil“. Aber auch Vattenfall, Verbünde wie ChargeNow und Allego oder Tankstellen bieten Strom für E-Autos an. Unter anderem gibt es weitere Ladestellen am Yachthafen Wannsee, in der Ladiusstraße am Rewe-Markt oder im Parkhaus des Einkaufscenters „Das Schloss“. Alle Stromtankstellen in Berlin findet man online auf https://www.goingelectric.de/stromtankstellen