Chance zur Einsicht: B-Planentwurf liegt aus

Alt-Hohenschönhausen. Für das Grundstück Konrad-Wolf-Straße 40-45 liegt in den nächsten Tagen der Bebauungsplanentwurf 11 9c aus. Wer möchte, kann sich zu den Plänen äußern.

In der Zeit vom 4. bis einschließlich 15. September liegt der Entwurf für das Grundstück in Alt-Hohnschönhausen im Bezirksamt Lichtenberg aus – und zwar im Fachbereich Stadtplanung in Alt-Friedrichsfelde 60, Haus 2, Zimmer 2.1304,

90 29 66 11.Interessierte können die Pläne samt der Erläuterungen zu Zielen, Zwecken und Auswirkungen einsehen und im Anschluss eine Stellungnahme abgeben - allerdings nur zu den geänderten und ergänzten Teilen.Zeit: jeweils Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung.Der Bebauungsplanentwurf kann ab dem 4. September auch im Internet eingesehen werden unter: http://asurl.de/13hg