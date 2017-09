Traditionelles Altglienicker Spätsommerfest am 10. September 2017

Altglienicke. Am 10. September findet von 10 bis 21 Uhr zum nun schon 16. Mal das traditionelle Altglienicker Spätsommerfest statt.

Geplant ist wieder ein toller und erlebnisreicher Festtag. Zünftig eröffnet wird das Fest vom Hauptmann von Köpenick. Zum Auftakt gibt es traditionell um 10 Uhr wieder einen Freiluft-Gottesdienst auf der Hauptbühne auf dem Netto-Parkplatz, auf der auch danach ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt dargeboten wird.In diesem Jahr sollen vor allem auch junge Familien mit Kindern angesprochen werden. Es gibt eine Hüpfburg und Riesenrutsche, die Kinder können sich beim Bungee-Trampolin austoben und in „Seifenblasen“ übers Wasser laufen. Beim Kinderschminken können sich die Kleinen in ihre Lieblingstiere verwandeln, es gibt Malbücher und Zuckerwatte oder ein leckeres Eis. Auch für die Eltern und alle anderen Besucher ist in der Besenbinderstraße, in der rund 40 Stände zum Bummeln einladen, sicher etwas dabei. Freuen Sie sich auf Attraktionen wie Luigis Pizza Express oder Kalt „gebrühten“ Kaffee oder kunstvoll gestaltete Lampen und den mobilen Schießstand vom PSV Olympia.Auch die Altglienicker Autohäuser werden wieder mit dabei sein und stellen die neuesten Modelle vor. Selbstverständlich sorgen die Altglienicker Gastronomie und das Fleischerhandwerk für Speis und Trank und es wird wieder eine Tombola mit vielen tollen Preisen veranstaltet. Die Freiwillige Feuerwehr ist dabei und die Polizei wird mit einem Infomobil vor Ort sein und Einblick in ihre tägliche Arbeit gewähren. Selbstverständlich ist auch hier für das leibliche Wohl aller Besucher gesorgt.Auf der Hauptbühne folgt ein Highlight auf das andere. Den Anfang macht das Tanzstudio Dance-Planet mit ihren verschiedenen Tanzgruppen und -darbietungen, danach eine Karate- und Samurai-Show und der Kinderzirkus Cabuwazi, eine Vorführung eines Trampolin-Workouts sowie die Kampfkunst von Perfect Taekwondo.Für die musikalische Unterhaltung sorgen ab 15 Uhr die wunderbare Leona Heine und Band und ab 18.30 Uhr die Peter Maffay Coverband „Eiszeit“ mit ihrem Programm „Auszeit“ – deutsche Rockmusik aus vier Jahrzehnten.Wir laden alle Bürger Altglienickes und der Nachbarorte herzlich ein, mit uns dieses tolle Traditionsfest zu feiern. Wir wünschen allen Beteiligten und Gästen viel Erfolg und uns allen natürlich beste Wettervoraussetzungen für ein tolles Fest.