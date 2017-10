Herbstfest feiern und basteln

Berlin: Der Blankenburger |

Blankenburg.

Um den Herbst und Halloween dreht sich das Ferienangebot im Jugendklub „Der Blankenburger“. Das Programm beginnt am 23. Oktober um 10 Uhr mit einem „Herbstfest mit Spielen und Grillen“. An den folgenden Tagen werden Halloween-Utensilien gebastelt, ehe am 26. Oktober um 10 Uhr eine Halloweenparty mit Gruselbuffet steigt. Ein großes Halloweenfest für Familien findet am 31. Oktober ab 16 Uhr statt. In den ersten Novembertagen werden schließlich Herbst-Gestecke gebastelt. Willkommen in der Gernroderstraße 6 sind Kinder bis zwölf Jahre. Weitere Informationen unter

474 27 72 und auf www.der-blankenburger.de