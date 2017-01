Hör doch mal!: Ferienworkshop im Britzer Garten

Berlin: Freilandlabor Britz |

Britz. Einen Workshop für Kinder veranstaltet das Freilandlabor im Britzer Garten in den Winterferien. Am Donnerstag, 2. Februar, sind Acht- bis Zwölfjährige willkommen.

703 30 20 und Weitere Informationen unter703 30 20 und dialog@freilandlabor-britz.de

„Augen zu und Ohren auf“ heißt es von 9 bis 15 Uhr. Die Kinder finden heraus, welches Tier am besten hört und wie gut sie selbst hören. Sie konstruieren Geräte oder Instrumente, um selbst Klänge und Geräusche zu erzeugen, und sie hören draußen ganz genau hin und erforschen die Laute in der Natur.Der Treffpunkt ist im Verwaltungsgebäude am Sangershauser Weg 1. Die Gebühr für die Teilnahme an dem Workshop beträgt sechs Euro. Verpflegung und Getränke sind von den Kindern mitzubringen.