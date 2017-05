Bittere Niederlage für Britz

Britz. Für Britz wird es im Landesliga-Abstiegskampf sehr ungemütlich. Durch das 1:3 (0:1) gegen den direkten Konkurrenten SW Spandau rutschte man auf einen Abstiegsplatz. Nun müssen Punkte her.



Vor allem am Donnerstag (19.30 Uhr, Buschkrugallee) gegen Schlusslicht Adlershofer BC. Am Sonntag spielt Britz dann bei der zweiten Mannschaft von Stern 1900 (14.45 Uhr, Kreuznacher Straße).

