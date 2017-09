Neukölln verliert bei Hellas

Britz. Die DJK kommt in der Berlin-Liga einfach nicht ins Rollen. Nach fünf Spielen steht nur ein mickriger Punkt auf der Habenseite, am vergangenen Sonntag gab es ein 2:4 (2:2) bei Aufsteiger SpVgg Hellas-Nordwest.



Neukölln lag schnell 0:2 zurück (Cicek, 1. und Akar, 23.), schaffte aber durch Jabr (32.) und Günther (34.) den Ausgleich. Doch es reichte nicht zum Punktgewinn, da Ghasemi-Nobakht per Foulelfmeter (57.) und Swaidan (73.) noch für die Gastgeber trafen. Für die DJK geht es am Sonntag um 11 Uhr im Stadion Britz-Süd gegen den Tabellendritten Eintracht Mahlsdorf weiter.

