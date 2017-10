Wie geht’s weiter im Norden?

Berlin: Sühne-Christi-Kirche |

Charlottenburg-Nord.

Die Evangelische Kirchengemeinde Charlottenburg-Nord lädt am Donnerstag, 2. November, um 18.30 Uhr zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung in der Sühne-Christi-Kirche, Toeplerstraße 1, ein. Thema ist die Weiterentwicklung von Charlottenburg-Nord. Zu Gast sind Bürgermeister Reinhard Naumann (SPD), Peter Ottenberg von der Sozialraumorientierten Planungskoordination des Bezirksamts und Superintendent in Ruhestand Harald Grün-Rath. Mit Mitteln aus dem Programm „Stadtumbau West“ soll die Lebensqualität im Ortsteil verbessert werden. Gleichzeitig hat die Gemeinde große Pläne zur Umgestaltung ihrer Gemeindezentren und der Sühne-Christi-Kirche.