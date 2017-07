Berlin: Villa Oppenheim |

Charlottenburg.

Das Museum Charlottenburg-Wilmersdorf in der Villa Oppenheim, Schloßstraße 55, schlägt für seine Besucher am Sonntag, 9. Juli, sein Berliner Tagebuch auf. Am Beispiel von fünf Miniaturen aus der Stadtgeschichte nimmt Peter Krönig, waschechter Berliner und langjähriger SFB-Reporter, die Teilnehmer seiner Führung mit auf einen spannenden Ausflug in die Vergangenheit. Beginn ist um 11 Uhr.