Yukata-Party im Museum

Das Keramik-Museum Berlin in der Schustehrusstraße 13 lädt am Sonnabend, 5. August, zu einer Yukata-Party. Yukata ist eine leichte "Freizeit-Variante" des Kimonos, die sowohl von Frauen als auch von Männern getragen werden kann. Geboten ist traditioneller japanischer Tanz mit Shamisen-Begleitung und Gesang, dazu kommen Musikstücke auf der Shakuhachi, der japanischen Bambusflöte, zu Gehör. Eine Matcha-Teeverkostung und andere japanische Leckereien runden das Programm ab. Der Eintritt inklusive "Anziehhilfe" und drei Sonderausstellungen beträgt vier Euro. Besucher, die in Kimono, Yukata oder Cosplay erscheinen, haben freien Eintritt.