SMC MODELMANAGEMENT AT MILAN FASHION WEEK 2017 / CASTINGS DAY

Dank Veronique Kern und Alexander David Kerns verfügen sie in der Modebranche über ein globales Netzwerk von High-End-Kunden und Top-Repräsentanten in allen relevanten Hauptmärkten, z. New York, Mailand, London und Paris. Neben der sorgfältigen Entwicklung sogenannter neuer Gesichter ist es auch das Ziel, langjährige Karrieren für ihre Models zu realisieren und umzusetzen. Alexander ist Spezialisiert auf die Entdeckung und Entwicklung neuer Gesichter. Seine Arbeit für SMC ist einzigartig und basiert auf einer sehr persönlichen und familiären Basis