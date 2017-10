Herr Stadtrat Schruoffeneger, das müssen Sie uns aber mal erklären!

In wenigen Tagen wollen Sie schweres Gerät am Oliver Platz auffahren lassen, um mit Ihrer Zerstörung der Parkanlage zu beginnen: Bäume aus den 1960er Jahren fällen, Stauden und Strauchpflanzungen beseitigen.

siebzehn Bäume mehr fällen

wie kommt es, daß Sie jetzt 17 Bäume mehr fällen wollen?

Wieso sagen Sie das nicht offen und ehrlich heraus?

Und insbesondere: Bisher haben Sie und die anderen Befürworter eines „Metropolenplatz“ à la New York und Paris immer den jetzt fast 5000 Bürgern, die den Olivaer Platz in seiner heutigen Form erhalten wissen wollen, vorgehalten: Aber es gibt doch den „Kompromiß“ von 2015! Und jetzt werfen Sie selbst klammheimlich Ihren eigenen „Kompromiß“ über den Haufen?

Vor kurzem haben Sie dazu „zur Information der Öffentlichkeit“ einen neuen Plan (Bild 1) im Kasten am Olivaer Platz aufhängen lassen. Aber nur wer IhrenPlan von 2016 (Bild 2) kennt, kann Ihren neuen Plan wirklich verstehen:Selbst wenn man beide Pläne vergleicht, kann man das nicht auf Anhieb erkennen. Man muß dazu mit den Zahlen zu „Bestandsbäume“, „Baumneupflanzungen“ und „Fällungen“ herumrechnen, um Ihre Planänderung zu bemerken.Herr Stadtrat Schruoffeneger,Sehr geehrter Herr Stadtrat,treten Sie heraus an die Öffentlichkeit und legen Sie Ihre Pläne offen, damit Sie von den Bürgernundwerden können – undIn Erwartung Ihrer alsbaldigen Antwort an dieser Stellemit freundlichen GrüßenMichael Roeder