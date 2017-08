TeBe verliert in Brandenburg

Charlottenburg. Erster Rückschlag für Tennis Borussia in der Oberliga. TeBe, in dieser Saison mit fast komplett neuem Kader, verlor etwas überraschend 1:3 (1:3) beim Brandenburger SC Süd 05. Torschütze zum zwischenzeitlichen Ausgleich war Rockenbach. Am Sonnabend spielen die Veilchen bei Lichtenberg 47 (13.30 Uhr, HoWoGe-Arena „Hans-Zoschke“).



